В Тюменской области выросло производство молочной, мясной и рыбной продукции

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

109,4 % составил рост производства продуктов питания в Тюменской области с января по август 2024 года в сопоставимых ценах к аналогичному периоду прошлого года, сообщает пресс-служба регионального департамента экономики.

Выпуск сливок увеличился на 21,6 % (до 9,4 тыс. тонн), творога - на 15,4 % (до 8,6 тыс. тонн), муки - на 14,5 % (до 55,7 тыс. тонн), рыбы переработанной и консервированной - на 14,1 % (до 1,1 тыс. тонн), изделий колбасных - на 11,5 % (до 7,2 тыс. тонн), кисломолочных продуктов - на 6,7% (до 30,1 тыс. тонн), молока обработанного - на 6,6 % (до 83,8 тыс. тонн), мясных полуфабрикатов - на 6,6 % (до 45,9 тыс. тонн), мяса - на 2,1 % (до 21,4 тыс. тонн), комбикормов - на 6,3 % (293,3 тыс. тонн).

Тюменская продукция получила высокую оценку на XII Межрегиональной агропромышленной выставке УФО в Ханты-Мансийске. Сметана 15 % и молоко "Отборное", выпускаемые заводом "Тюменьмолоко" под брендом "Першино", отмечены золотой медалью, молоко "Топленое "Першино" - серебряной медалью.