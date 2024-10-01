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Мурал в память о бойце СВО из Тюменской области открыли под Москвой

Общество, 18:04 14 октября 2024

ТГ-канал администрации Тобольского района | Фото: ТГ-канал администрации Тобольского района

Портрет участника специальной военной операции, кавалера ордена Мужества Алексея Репина появился на фасаде дома в Балашихе под Москвой, сообщает пресс-служба администрации Тобольского района.

ТГ-канал администрации Тобольского района | Фото: ТГ-канал администрации Тобольского района

Алексей Репин родом из с. Булашово Тобольского района Тюменской области. В 2005 году проходил срочную службу в армии, а после заключил контракт и служил во втором полку отдельной Дивизии оперативного назначения имени Дзержинского в Балашихе. С 2014 года по 2024 год выполнял воинский долг на территориях Донецкой и Луганской народных республик. Погиб Алексей Репин 22 апреля 2024 года после тяжелого ранения при выполнении служебно-боевой задачи.

На открытие мурала пришли близкие Алексея Репина, друзья и боевые товарищи. Отметим, что портрет бойца изображен в рамках проекта "Лица Героев", который реализует "Единая Россия" совместно с Минпросвещения РФ.

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# СВО , Тобольский район

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