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Более 280 аварий с участием пешеходов произошли в Тюмени с начала года

Происшествия, 16:48 14 октября 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

285 ДТП с участием пешеходов, в которых погибли семь человек и 288 получили ранения, произошли в Тюмени в 2024 году.

В каждой четвертой аварии пешеходы сами подвергали свои жизни опасности, нарушив правила на дорогах, при этом пять человек погибли. Еще 70 получили травмы.

1 тыс. 242 тюменца привлечены к административной ответственности за переход проезжей части вне пешеходного перехода.

Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют пешеходам переходить улицы по пешеходным переходам. Вечером необходимо использовать световозвращатели, делая себя заметными для водителей.

Отметим, сотрудники Госавтоинспекции приучают горожан переходить дороги, соблюдая ПДД. 14 октября на 11 улицах, где произошли ДТП по вине пешеходов, дежурили автоинспекторы.

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# авария , Госавтоинспекция Тюменской области , пешеходы

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