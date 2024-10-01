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Карантин по бешенству ввели в селе Ялуторовского района

Общество, 17:53 14 октября 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Карантин по бешенству введен в с. Ивановка Ялуторовского района, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Соответствующее постановление подписано в региональном правительстве.

В неблагополучном по данному заболеванию пункте с 14 октября запрещается проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных со скоплением животных; отлов диких зверей для вывоза в зоопарки. Также под запретом - вывоз восприимчивых к инфекции животных.

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# бешенство , карантин

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