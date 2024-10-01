Двух человек спасли при пожаре в Тюменской области
Происшествия, 08:56 15 октября 2024
| Фото: противопожарная служба Тюменской области
Двух человек спасли при пожаре в с. Гагарье Казанского района поздним вечером 14 октября, сообщает противопожарная служба Тюменской области.
Сообщение о возгорании в хозяйственной постройке на ул. Коммунаров поступило в 21 час 36 минут.
Огонь полностью повредил помещение. Также пламя перекинулось на соседнюю хозяйственную постройку, она повреждена на площади 15 кв.м. Общая площадь пожара составила 111 кв.м.
К тушению пожара привлекались 10 человек личного состава. Задействовали шесть единиц техники.
От областной противопожарной службы Тюменской области привлекались подразделения отдельных постов № 206 и № 208.