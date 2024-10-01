Двух человек спасли при пожаре в Тюменской области

| Фото: противопожарная служба Тюменской области | Фото: противопожарная служба Тюменской области

Двух человек спасли при пожаре в с. Гагарье Казанского района поздним вечером 14 октября, сообщает противопожарная служба Тюменской области.

Сообщение о возгорании в хозяйственной постройке на ул. Коммунаров поступило в 21 час 36 минут.

Огонь полностью повредил помещение. Также пламя перекинулось на соседнюю хозяйственную постройку, она повреждена на площади 15 кв.м. Общая площадь пожара составила 111 кв.м.

К тушению пожара привлекались 10 человек личного состава. Задействовали шесть единиц техники.

От областной противопожарной службы Тюменской области привлекались подразделения отдельных постов № 206 и № 208.