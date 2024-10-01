"Росводоканал Тюмень" оказывает содействие следствию по раскрытию преступлений

Фото: прокуратура Тюменской области Фото: прокуратура Тюменской области

Тюменский водоканал, согласно полученным заранее инструкциям, обеспечил проведение мероприятий и продолжает оказывать все необходимое содействие РУФСБ России по Тюменской области, Управлению экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тюменской области в связи с совместным выявлением и пресечением преступления, сообщает пресс-служба компании.

15 октября в Тюмени задержано трое сотрудников тюменского водоканала. По версии следствия, действуя в сговоре, работники предприятия получили незаконное вознаграждение за ускорение процедуры принятия выполненных работ от одной из строительных компаний.

Преступление было выявлено и пресечено территориальным органом безопасности по Тюменской области совместно с Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тюменской области и службой безопасности предприятия.

""Росводоканал Тюмень" - это прозрачная современная организация, которая всегда вела и ведет свою деятельность в соответствие со строгим соблюдением всех требований закона и правовых норм. При выявлении признаков преступления, Общество по своей инициативе обратилось в правоохранительные органы и продолжает оказывать полное содействие следственным органам в расследовании уголовного дела", - подчеркивает пресс-служба компании.