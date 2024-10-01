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Тюменский офтальмолог расскажет о "плавающих помутнениях" при глаукоме

Общество, 12:23 16 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Про причины появления "плавающих помутнений" расскажет в прямом эфире врач Тюменского областного офтальмологического диспансера 16 октября, начало в 16 часов 15 минут.

Как сообщает региональный департамент здравоохранения, проведет эфир врач-офтальмолог высшей категории отделения глаукомы Анастасия Власова.

"Плавающие помутнения представляют собой некие пятна, которые застилают поле зрения путем медленного перемещения в глазу. Это могут быть кружочки, нити, паутинки, пятна и сгустки", - уточняется в информации.

Чем вызваны такие плавающие помутнения? Нужно ли их лечить? Является ли такое явление поводом для записи на прием к офтальмологу? На эти и другие вопросы ответит врач.

Присоединиться к эфиру можно по ссылке.

Запись прямого эфира будет выложена в сообществе Офтальмологического диспансера.

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# глаукома , офтальмологи , школа здоровья

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