Тюменский "Рубин" завершит домашнюю серию с новым нападающим

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Завершающий матч домашней серии тюменский "Рубин" проведет с командой "Динамо-Алтай" в СК "Партиком" 16 октября. Начало - в 19 часов.

Накануне сибирский клуб объявил о подписании контракта с Александром Горшковым. Нападающий, игравший в КХЛ с 2014-го года, вернулся в родную команду. В составе "Рубина" Горшков стал обладателем Кубка Братины.

В КХЛ Александр провёл 545 матчей и набрал 239 очков по системе "гол+пас" (105+134).

В стане "Адмирала" Александр надолго вписал своё имя в историю "моряков", став лучшим бомбардиром, снайпером и лучшим ассистентом приморской команды.

"Конечно, я рад вернуться домой, в родную команду, – признался нападающий. – Даже не рассматривал другие варианты в ВХЛ, кроме "Рубина". И всё так сложилось, что я оказался нужен клубу. Здорово, что я тут снова".