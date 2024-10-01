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Тюменский "Рубин" завершит домашнюю серию с новым нападающим

Спорт, 13:29 16 октября 2024

rubinhc.ru

Завершающий матч домашней серии тюменский "Рубин" проведет с командой "Динамо-Алтай" в СК "Партиком" 16 октября. Начало - в 19 часов.

Накануне сибирский клуб объявил о подписании контракта с Александром Горшковым. Нападающий, игравший в КХЛ с 2014-го года, вернулся в родную команду. В составе "Рубина" Горшков стал обладателем Кубка Братины.

В КХЛ Александр провёл 545 матчей и набрал 239 очков по системе "гол+пас" (105+134).

В стане "Адмирала" Александр надолго вписал своё имя в историю "моряков", став лучшим бомбардиром, снайпером и лучшим ассистентом приморской команды.

"Конечно, я рад вернуться домой, в родную команду, – признался нападающий. – Даже не рассматривал другие варианты в ВХЛ, кроме "Рубина". И всё так сложилось, что я оказался нужен клубу. Здорово, что я тут снова".

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# ВХЛ , ХК Рубин , хоккей

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