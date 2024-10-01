  • 16 октября 202416.10.2024среда
  • USD97,0121
    EUR105,6757
  • В Тюмени -2..-4 С 4 м/с ветер северный

Более 40 тысяч тонн овощей заготовили аграрии Тюменской области на зиму

Экономика, 16:47 16 октября 2024

Департамент АПК Тюменской области | Фото: Департамент АПК Тюменской области

41 тыс. 312 тонн овощей открытого грунта собрали сельхозпредприятия Тюменской области на 16 октября. Большую часть занимают капуста и морковь - 16,6 тыс. и 10,8 тыс. тонн соответственно, сообщает региональный департамент АПК.

Картофеля накопано 194 тыс. 255 тонн. Всего на 16 октября убрано 6,6 тыс. гектаров полей, средняя урожайность "второго хлеба" - 292 центнера с гектара.

Валовый сбор зерновых и зернобобовых в регионе составляет 1,6 млн тонн. Из них 1,4 млн - яровые культуры и 154, 3 тыс. тонн гороха. Намолот технических культур на 16 октября - 58,5 тыс. тонн при средней урожайности 18 центнеров с гектара.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# АПК , картофель , овощи , уборочная кампания

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:42 16.10.2024На Метелевском водозаборе завершилась реконструкция насосной станции
17:09 16.10.2024Более 300 тысяч гостей смогут отдохнуть на термальных курортах Тюменской области
16:58 16.10.2024Спрос на долгосрочную аренду квартир в Тюмени вырос на 25% за три месяца
16:47 16.10.2024Более 40 тысяч тонн овощей заготовили аграрии Тюменской области на зиму