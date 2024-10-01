Более 40 тысяч тонн овощей заготовили аграрии Тюменской области на зиму

| Фото: Департамент АПК Тюменской области | Фото: Департамент АПК Тюменской области

41 тыс. 312 тонн овощей открытого грунта собрали сельхозпредприятия Тюменской области на 16 октября. Большую часть занимают капуста и морковь - 16,6 тыс. и 10,8 тыс. тонн соответственно, сообщает региональный департамент АПК.

Картофеля накопано 194 тыс. 255 тонн. Всего на 16 октября убрано 6,6 тыс. гектаров полей, средняя урожайность "второго хлеба" - 292 центнера с гектара.

Валовый сбор зерновых и зернобобовых в регионе составляет 1,6 млн тонн. Из них 1,4 млн - яровые культуры и 154, 3 тыс. тонн гороха. Намолот технических культур на 16 октября - 58,5 тыс. тонн при средней урожайности 18 центнеров с гектара.