Тюменские лесоматериалы экспортировали в 14 стран мира

| Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре

В 14 стран мира отправили пиломатериалы экспортеры Тюменской области за девять месяцев. Общий объем партий превысил 482 тыс. куб. м, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

В числе получателей бизнес Казахстана, Узбекистана, Китая, Азербайджана, Туркменистана, Киргизии, Афганистана, Турции, Таджикистана, Саудовской Аравии, Абхазии и ОАЭ.

Объем проконтролированной лесопродукции за девять месяцев 2024 г. превысил уровень прошлого года на 4 % или 16 тыс. куб. м.

Специалисты управления оказали 9 тыс. 439 государственных услуг по выдаче и переоформлению фитосанитарных сертификатов на продукцию из хвойных и лиственных пород.