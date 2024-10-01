Тюменские лесоматериалы экспортировали в 14 стран мира
Экономика, 10:10 17 октября 2024
| Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре
В 14 стран мира отправили пиломатериалы экспортеры Тюменской области за девять месяцев. Общий объем партий превысил 482 тыс. куб. м, сообщает региональное управление Россельхознадзора.
В числе получателей бизнес Казахстана, Узбекистана, Китая, Азербайджана, Туркменистана, Киргизии, Афганистана, Турции, Таджикистана, Саудовской Аравии, Абхазии и ОАЭ.
Объем проконтролированной лесопродукции за девять месяцев 2024 г. превысил уровень прошлого года на 4 % или 16 тыс. куб. м.
Специалисты управления оказали 9 тыс. 439 государственных услуг по выдаче и переоформлению фитосанитарных сертификатов на продукцию из хвойных и лиственных пород.