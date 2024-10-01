  • 17 октября 202417.10.2024четверг
  • USD97,2568
    EUR106,0844
  • В Тюмени -2..-4 С 4 м/с ветер северный

Тюменские лесоматериалы экспортировали в 14 стран мира

Экономика, 10:10 17 октября 2024

управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре

В 14 стран мира отправили пиломатериалы экспортеры Тюменской области за девять месяцев. Общий объем партий превысил 482 тыс. куб. м, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

В числе получателей бизнес Казахстана, Узбекистана, Китая, Азербайджана, Туркменистана, Киргизии, Афганистана, Турции, Таджикистана, Саудовской Аравии, Абхазии и ОАЭ.

Объем проконтролированной лесопродукции за девять месяцев 2024 г. превысил уровень прошлого года на 4 % или 16 тыс. куб. м.

Специалисты управления оказали 9 тыс. 439 государственных услуг по выдаче и переоформлению фитосанитарных сертификатов на продукцию из хвойных и лиственных пород.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# древесина , Россельхознадзор , экспорт

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:27 17.10.2024 В Тюменской области будут развивать внутренний туризм за счет КРТ
10:54 17.10.2024В микрорайоне Ямальский-1 начали возводить первый этаж новой школы
10:10 17.10.2024Тюменские лесоматериалы экспортировали в 14 стран мира
09:59 17.10.2024Искусственный интеллект используют в тюменском решении по повышению добычи нефти