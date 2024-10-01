Александр Мажаров назначен заместителем председателя комитета по соцполитике в Тюменской облдуме

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Кандидатуру Александра Мажарова на пост заместителя председателя комитета по социальной политике поддержали депутаты в Тюменской областной думе на 32-ом заседании 17 октября. Он будет работать в парламенте на постоянной основе.

Напомним, что в сентябре 2023 года были досрочно прекращены полномочия регионального депутата по одномандатному избирательному округу №3 (Муравленковскому) Владимира Пушкарева. Его назначили на должность сенатора. В сентябре текущего года в этом избирательном округе прошли дополнительные выборы, где победил кандидат от партии "Единая Россия" Александр Мажаров. Его поддержали 53,30 % участников. Явка на выборах составила 30,51 %.

"Выборы были признаны состоявшимися и действительными. Каких-либо нештатных ситуаций, нарушений общественного порядка, чрезвычайных происшествий, сбоев оборудования в дни голосования не было. Избранным депутатом определен Мажаров Александр Викторович. Соответствующее решение окружной комиссии, протокол, сводная таблица были опубликованы 12 сентября. Регистрация избранного депутата в соответствии со статьей 94 Избирательного кодекса Тюменской области состоялась 13 сентября", - сообщил председатель областной избирательной комиссии Игорь Халин.

Александр Мажаров принял присягу и торжественно поклялся исполнять обязанности депутата Тюменской облдумы.

Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов поздравил народного избранника и пожелал ему успешной парламентской деятельности. Также парламентарию вручили удостоверение и значок депутата.

Александр Мажаров с 1996 года работает в исполнительных органах государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа. Перед избранием в депутаты Тюменской областной думы работал заместителем губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.

Отметим, что сегодня у народных избранников на повестке дня – 17 вопросов, в том числе внесение изменений в законы об областном бюджете, развитии внутреннего и въездного туризма и многие другие.

Виктория Макарова