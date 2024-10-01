Урожай зерна в Тюменской области прирос на 12 тысяч тонн за сутки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 млн 616 тыс. 707 тонн составил валовый сбор зерновых и зернобобовых в Тюменской области по данным на 17 октября. Прирост за сутки - 12 тыс. 78 тонн.

Всего по региону обмолочено 657 тыс. 459 гектаров полей. Средняя урожайность держится на отметке 25 центнеров с гектара.

Технические культуры (рапс, лен, подсолнечник) убраны на территории 33,6 тыс. гектаров. Намолот составил 59,2 тыс. тонн при средней урожайности 18 центнеров с гектара.

Картофеля собрано 194,2 тыс. тонн, овощей открытого грунта - 41,8 тыс. тонн, сообщает пресс-служба регионального департамента АПК.