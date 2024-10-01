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Инспектор ДПС спас тонущего рыбака в Сладковском районе

Происшествия, 13:30 18 октября 2024

УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

Полицейский нёс службу, когда ему позвонил его знакомый и сообщил, что с оз. Пресного доносятся крики о помощи. Инспектор ДПС выехал на место и заметил мужчину, который не мог самостоятельно выбраться из воды.

Взяв стоявшую на берегу лодку и разбивая веслом лёд, он стал продвигаться к утопающему, при этом разговаривая с ним, чтобы тот не терял надежду на спасение.

В это время на подмогу к автоинспектору на своих лодках прибыли двое местных жителей. Вместе они доплыли до пожилого мужчины, который держался на воде из последних сил.

УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

Сотрудник полиции с односельчанами вытащили пенсионера из озера и поместили его в лодку. Из-за переохлаждения тот не мог самостоятельно двигаться.

Позже спасённый рассказал, что во время рыбалки упал в воду, а его лодка перевернулась и затонула. В холодной воде он пробыл почти полчаса. Мужчина поблагодарил сотрудника Госавтоинспекции и соседей за спасение.

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# Сладковский район

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