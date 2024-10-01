Инспектор ДПС спас тонущего рыбака в Сладковском районе
Полицейский нёс службу, когда ему позвонил его знакомый и сообщил, что с оз. Пресного доносятся крики о помощи. Инспектор ДПС выехал на место и заметил мужчину, который не мог самостоятельно выбраться из воды.
Взяв стоявшую на берегу лодку и разбивая веслом лёд, он стал продвигаться к утопающему, при этом разговаривая с ним, чтобы тот не терял надежду на спасение.
В это время на подмогу к автоинспектору на своих лодках прибыли двое местных жителей. Вместе они доплыли до пожилого мужчины, который держался на воде из последних сил.
Сотрудник полиции с односельчанами вытащили пенсионера из озера и поместили его в лодку. Из-за переохлаждения тот не мог самостоятельно двигаться.
Позже спасённый рассказал, что во время рыбалки упал в воду, а его лодка перевернулась и затонула. В холодной воде он пробыл почти полчаса. Мужчина поблагодарил сотрудника Госавтоинспекции и соседей за спасение.