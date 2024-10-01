Артем Жога: Тюменская область – один из самых развитых субъектов УФО и России

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Тюменская область – один из самых развитых субъектов не только Уральского федерального округа, но и всей России. Благодаря активной позиции органов власти, выстроенному взаимодействию с бизнес-сообществом, субъект успешно реализует проекты в сфере промышленности, сельском хозяйстве и других направлениях.

Об этом в ходе рабочей встречи с губернатором Тюменской области Александром Моором заявил полномочный представитель президента России Артем Жога.

"Важнейшая задача сейчас – сохранить эту динамику и продолжать работу над задачами, которые стоят перед страной в связи с проведением специальной военной операции, а также достижением национальных целей, которые определил президент России", – подчеркнул полпред.

Губернатор Александр Моор рассказал полпреду, что приоритет работы регионального правительства – это поддержка участников специальной военной операции и их семей. В Тюменской области действуют 37 мер социальной поддержки ветеранов СВО и их родных. Регион также продолжает оказывать шефскую помощь Краснодонскому району Луганской Народной Республике, сообщает пресс-служба полредства.

Губернатор также подробно доложил о социально-экономических показателях. За последние пять лет индекс промышленного производства в субъекте вырос на треть. Налоговые поступления в консолидированный бюджет России - на 45 процентов.

Регион ежегодно занимает лидирующие строчки в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата АСИ. По итогам 2023 года Тюменская область расположилась на третьем месте.