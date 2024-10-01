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В Тюменской области газифицирована деревня Малые Конданы

Экономика, 14:58 18 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Специалисты "Газпром газораспределение Север" построили газовые сети для газификации деревни Малые Конданы Вагайского района Тюменской области. Общая протяженность межпоселкового и внутрипоселкового газопроводов, а также газопроводов-вводов к домам составляет 2,8 км.

"Газовые сети построены всего за три месяца. Теперь пользоваться газом смогут жители 53 домовладений деревни", — отметил директор Северного треста АО "Газпром газораспределение Север" Эдуард Махмутов.

Справка

АО "Газпром газораспределение Север" входит в Группу "Газпром межрегионгаз". Компания осуществляет транспортировку природного газа по газораспределительным сетям, строительство и эксплуатацию газопроводов, подключение объектов к системе газоснабжения и техническое обслуживание газового оборудования на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Программа газификации Тюменской области 2024 —2029г.г.

Построен межпоселковый газопровод, внутрипоселковый и домовые подводы к 53 домовладениям (это один единый объект).

Пресс- служба ООО"Газпром межрегионгаз Север"

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