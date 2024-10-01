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Переиздание Евангелия Достоевского можно увидеть в "Торговых рядах" Ялуторовска до 31 октября

Общество, 09:49 20 октября 2024

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Выставка "Книги на века" открылась в ялуторовском музее "Торговые ряды". Здесь представлены печатные издания с автографами известных людей, потомков декабристов, предметы из собрания Ялуторовского музейного комплекса.

Центральный экспонат выставки - уникальный труд "Евангелие Ф.М. Достоевского", изданный региональным общественным благотворительным фондом "Возрождение Тобольска" в 2017 году.

Собрание включает три тома, в том числе точную копию книги, которую в сибирской ссылке читал великий русский писатель. Евангелие вышло ограниченным тиражом – 100 экземпляров.

Для факсимильного издания был разработан футляр, представляющий собой точную миниатюру арестантского вагона. Главная книга – факсимиле Евангелия, переданного Достоевскому в Тобольске женами декабристов.

Прикоснуться к книжному наследию можно до 31 октября, сообщает департамент культуры Тюменской области.

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# книжная выставка , Торговые ряды , Ялуторовский музейный комплекс

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