Переиздание Евангелия Достоевского можно увидеть в "Торговых рядах" Ялуторовска до 31 октября
Выставка "Книги на века" открылась в ялуторовском музее "Торговые ряды". Здесь представлены печатные издания с автографами известных людей, потомков декабристов, предметы из собрания Ялуторовского музейного комплекса.
Центральный экспонат выставки - уникальный труд "Евангелие Ф.М. Достоевского", изданный региональным общественным благотворительным фондом "Возрождение Тобольска" в 2017 году.
Собрание включает три тома, в том числе точную копию книги, которую в сибирской ссылке читал великий русский писатель. Евангелие вышло ограниченным тиражом – 100 экземпляров.
Для факсимильного издания был разработан футляр, представляющий собой точную миниатюру арестантского вагона. Главная книга – факсимиле Евангелия, переданного Достоевскому в Тобольске женами декабристов.
Прикоснуться к книжному наследию можно до 31 октября, сообщает департамент культуры Тюменской области.