Двух человек спасли на минувшей неделе сотрудники противопожарной службы Тюменской области

| Фото: Противопожарная служба ТО | Фото: Противопожарная служба ТО

На ликвидацию 10 техногенных пожаров выезжали подразделения противопожарной службы Тюменской области на минувшей неделе, с 14 по 20 октября, сообщает ведомство.

Также было зафиксировано восемь выездов на тушение мусора и четыре – травы, пять на дорожно-транспортные происшествия.

Два человека погибли, семь получили травмы, двоих удалось спасти. Основной причиной пожаров становилось короткое замыкание электропроводки.