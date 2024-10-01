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Двух человек спасли на минувшей неделе сотрудники противопожарной службы Тюменской области

Происшествия, 09:29 21 октября 2024

Противопожарная служба ТО | Фото: Противопожарная служба ТО

На ликвидацию 10 техногенных пожаров выезжали подразделения противопожарной службы Тюменской области на минувшей неделе, с 14 по 20 октября, сообщает ведомство.

Также было зафиксировано восемь выездов на тушение мусора и четыре – травы, пять на дорожно-транспортные происшествия.

Два человека погибли, семь получили травмы, двоих удалось спасти. Основной причиной пожаров становилось короткое замыкание электропроводки.

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