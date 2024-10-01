Более 1 млрд рублей внесли в ПДС жители Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

21 тыс. договоров долгосрочных сбережений на общую сумму более 1 млрд рублей заключили тюменцы с начала года. Таким образом, в программу уже вступил каждый сотый житель области, что составило 1,3 % от общего населения.

Тюменцы могут перевести накопительную часть пенсии на свой счет в программе долгосрочных сбережений (ПДС) с 2024 года. Для этого нужно заключить договор с любым негосударственным пенсионным фондом из числа резидентов программы.

Перевести деньги из пенсионных накоплений в ПДС можно двумя основными способами. В первом варианте – заключить договор с выбранным фондом и подать заявление на перевод. Во втором – перевести из одного НПФ в другой и уже затем подать заявление на перевод средств в программу долгосрочных сбережений. Фонд инвестирует эти средства в интересах клиента, исходя из принципов доходности и безубыточности.

Кстати, узнать сумму обязательных пенсионных накоплений можно на портале Госуслуг.

Пополнить сбережения в программе можно и за счет собственных добровольных взносов. ПДС помогает копить, получать дополнительный доход в будущем или создать подушку безопасности на случай особых жизненных ситуаций.

Программа долгосрочных сбережений предусматривает государственное софинансирование – до 36 тыс. руб. в год в течение десяти лет, а также специальный налоговый вычет – до 52 тыс. при взносах до 400 тыс. руб.

Сформированные средства будут вкладываться в облигации федерального займа, инфраструктурные, корпоративные облигации и прочие ценные бумаги. Контроль за инвестированием средств НПФ будет осуществлять Банк России.

Накопленное можно направить на периодические выплаты через 15 лет или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

У программы долгосрочных сбережений есть государственная гарантия сохранности взносов и инвестиционного дохода. Она составляет до 2,8 млн рублей — это в два раза больше, чем по банковским вкладам.

Инна Кондрашкина