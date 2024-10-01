Нетрезвый подросток на авто въехал в забор дома в Нижнетавдинском районе

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Дорожное происшествие с участием несовершеннолетнего водителя произошло в п. Средние Тарманы Нижнетавдинского района 21 октября. Находившийся за рулем "Лады" 16-летний подросток въехал в забор дома.

Автоинспекторы выяснили, что юноша был в нетрезвом состоянии. Показания алкотестера составили 0,43 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В машине с подростком находились три пассажира: 26, 20 и 16 лет. 16-летние молодые люди, водитель и пассажир, получили ранения.

"Машина принадлежит отчиму 16-летнего пассажира, который ранее разрешал ему ездить на ней", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.