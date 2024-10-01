Блогер Даниленко рассказал о кухне и культуре татар Тобольского района в проекте "Своя еда"

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Блогер Андрей Даниленко с командой проекта "Своя еда" побывали в д. Иртышанские Юрты Тобольского района Тюменской области, где сняли очередной выпуск.

"Мы в гостях на удивительной ферме, где братья Янабаевы продолжают дело отца и деда. История преемственности поколений в сельском хозяйстве. Из практического: вы узнаете, как правильно выращивать герефордов, и почему их считают самой лучшей породой для Сибири. Здесь же расскажем о культуре, обычаях и конечно - кухне, сибирских татар", - анонсировал выпуск Андрей Даниленко

В выпуске показали местные ферму и мечеть. А хозяйка - председатель местной религиозной организации - Халиля Шамакова рассказала о традиционной кухне сибирских татар, свадебных застольях, угостила тончайшей лапшой ручной работы и домашними пельменями, научила готовить баурсаки. Она поделилась семейным рецептом и даже открыла заветные слова, которые нужно приговарить при формировании лепешки. У Андрея Даниленко баурсак получился с первого раза, несмотря на отсутствие опыта в этом деле.

"Это потому, что вы - добрый человек. Даалеко не у все получается с первого раза", - отметила Халиля Шамакова.

Евгения Тенегина