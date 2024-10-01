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Тюменец украл из магазина шампуни на 5,4 тысячи рублей

Происшествия, 18:20 22 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Шампуни и другие средства личной гигиены на сумму 5 тыс. 400 рублей украл мужчина 1989 г. р. из сетевого магазина в д. Патрушева Тюменского района.

Ранее судимому безработному мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Вечером мужчина зашел в торговую точку, взял с прилавков товары, прошел мимо кассы и покинул магазин. Похищенное он продал, а деньги потратил на личные нужды. Сотрудники уголовного розыска опросили свидетелей, определили круг подозреваемых и задержали тюменца. Он во всем сознался. По данному факту возбудили уголовное дело по ст. "Кража". Фигуранту избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

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# кража , УМВД России по Тюменской области

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