Тюменская область поделилась с москвичами опытом продвижения гастротуризма

| Фото: департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области | Фото: департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области

Тюменская область представила туристические кейсы по развитию локальной гастрономии на Международной выставке индустрии гостеприимства "ПИР Экспо", которая проходит в Москве с 21 по 24 октября. Также регион представил успешные практики и тренды ресторанного рынка в локальной кухне, сообщает областной департамент потребительского рынка и туризма.

"Развитие гастрономического направления выступает как катализатор, усиливая любой туристический продукт. В Тюменской области активно формируются гастрономическая культура и собственная идентичность. Ресторанная индустрия задает яркие тренды и рождает новые концепции, а также прочно ассоциируется с сибирскими блюдами и продуктами. Стоит отметить большую гастрономическую программу области на выставке-форуме "Россия", которая неразрывно связана с историей региона. Мы продолжаем погружаться в исторический контекст, изучаем вкусовые пристрастия великих сибиряков, которые прославили наш край. Так появляются рецепты и блюда, которые интегрируются в меню. Без серьезного научного подхода невозможно создать и продвинуть гастрономическую составляющую, которая подтверждается историчностью места", — рассказала директор департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова.

По мнению столичных экспертов, Тюменская область входит в число лидеров гастрономического направления. Одним из драйверов развития стал межрегиональный проект, где лучшие тюменские шеф-повара отправятся на стажировку в ведущие рестораны Москвы. Они будут исследовать локальную идентичность, формировать гастрономический облик и применять полученные знания на практике.

"Москва и Тюменская область развивают стратегию встречных туристических потоков. Жители этого региона составляют значимую долю в нашем турпотоке, растет и трафик из столицы России в Тюменскую область. В 2023 году регион посетили более 80 тысяч туристов. Мы работаем по разным направлениям, особое внимание уделяем гастрономическому туризму. Для этого не только продвигаем гастроноповестку Москвы и Тюмени среди путешественников, но и способствуем тому, чтобы обменивалась опытом наша отрасль. Так, мы впервые запустили проект, в рамках которого именитые шеф-повара, эксперты, владельцы ресторанов побывали в Тюмени в гастрономической экспедиции в конце прошлого года. Сибирь – мощный узнаваемый бренд, а тюменская кухня, ее идентичность могут выигрышно работать на увеличение турпотока в регион", — поделилась и. о. заместителя генерального директора АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы" Анна Нефедова.

Кроме того, в Тюменской области активно популяризируют гастрономическое наследие коренных малочисленных народов Севера, а также исконно тюменские блюда.