Тюменцев приглашают в "Лабораторию домашнего театра"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Тюменский МТЦ "Космос" приглашает в "Лабораторию домашнего театра", которая состоится с 4 по 10 ноября. Время работы с 18 до 21 часа, сообщает пресс-служба учреждения.

"На мероприятии вас ждут тренинги на сплочение, мастер-классы и погружение в мир искусства. Вместе с детьми вы изучите основы театра, создадите собственный спектакль и станете ближе друг к другу", - говорится в аннотации события.

Участие бесплатное, но до 2 ноября необходимо пройти регистрацию по ссылке.