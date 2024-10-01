Тюменцев приглашают в "Лабораторию домашнего театра"
Общество, 17:07 23 октября 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)
Тюменский МТЦ "Космос" приглашает в "Лабораторию домашнего театра", которая состоится с 4 по 10 ноября. Время работы с 18 до 21 часа, сообщает пресс-служба учреждения.
"На мероприятии вас ждут тренинги на сплочение, мастер-классы и погружение в мир искусства. Вместе с детьми вы изучите основы театра, создадите собственный спектакль и станете ближе друг к другу", - говорится в аннотации события.
Участие бесплатное, но до 2 ноября необходимо пройти регистрацию по ссылке.