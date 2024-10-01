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Тюменцев приглашают в "Лабораторию домашнего театра"

Общество, 17:07 23 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Тюменский МТЦ "Космос" приглашает в "Лабораторию домашнего театра", которая состоится с 4 по 10 ноября. Время работы с 18 до 21 часа, сообщает пресс-служба учреждения.

"На мероприятии вас ждут тренинги на сплочение, мастер-классы и погружение в мир искусства. Вместе с детьми вы изучите основы театра, создадите собственный спектакль и станете ближе друг к другу", - говорится в аннотации события.

Участие бесплатное, но до 2 ноября необходимо пройти регистрацию по ссылке.

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