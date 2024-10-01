Посетители тюменского форума “ИНФОТЕХ” могут написать письма бойцам СВО

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Принять участие в патриотическом проекте "Письмо солдату" могут посетители XVII Тюменского цифрового форума и выставки технологий "ИНФОТЕХ-2024", которая открылась в технопарке 23 октября.

Локация, где можно написать послание, находится на втором этаже, у рекреационной зоны. Здесь стоит стол с бланками для заполнения и синий почтовый ящик.

“Можно написать свои благодарности и пожелания, оставить любые мысли, которые люди хотели бы донести до ребят на фронте. Может, у кого-то в зоне СВО находятся друзья, родственники, с ними можно поделился частичкой тепла. Именно наша акция “Народный фронт. Все для Победы. ИНФОТЕХ” помогает в этом”, – поделилась с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" волонтер Екатерина Казарян.

По ее словам, люди подходят к столу, интересуются локацией и пишут письма.

Отметим, на открытии форума первый заместитель председателя Совета Федерации, врио секретаря генерального совета партии “Единая Россия” Владимир Якушев поблагодарил организаторов за то, что на форуме нашлось место активностям, связанным со специальной военной операцией.

“Несколько строк со словами поддержки нашим воинам – простой, но важный способ выразить признательность тем, кто отстаивает интересы страны”, – сказал он.

Кроме того, вечером 23 октября пройдет благотворительный матч по хоккею в поддержку СВО.

Форум "ИНФОТЕХ" проработает в технопарке два дня – 23 и 24 октября. Подробная программа форума представлена на сайте. Возрастное ограничение: 12+.

Инна Пахомова