В селе Тюменской области по госпрограмме построят Дворец культуры до конца года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Строительство Дворца культуры в с. Большое Сорокино Сорокинского района завершат до конца года. Его начали возводить в 2022 году по госпрограмме "Развитие культуры Тюменской области", сообщает ГУС региона.

Фундамент здания укреплен восьмиметровыми сваями. На двух этажах разместят репетиционные аудитории, кинотеатр, Центр историко-краеведческой работы и концертный зал на 300 мест.

Кроме этого, будет оборудован зал для бракосочетаний и центр национальных культур.