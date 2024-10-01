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В селе Тюменской области по госпрограмме построят Дворец культуры до конца года

Экономика, 14:26 24 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Строительство Дворца культуры в с. Большое Сорокино Сорокинского района завершат до конца года. Его начали возводить в 2022 году по госпрограмме "Развитие культуры Тюменской области", сообщает ГУС региона.

Фундамент здания укреплен восьмиметровыми сваями. На двух этажах разместят репетиционные аудитории, кинотеатр, Центр историко-краеведческой работы и концертный зал на 300 мест.

Кроме этого, будет оборудован зал для бракосочетаний и центр национальных культур.

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# Большое Сорокино , Дворец культуры

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