До 1 ноября 2024 года жители Тюменской области могут сменить страховую медицинскую организацию

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Раз в год, не позднее 1 ноября текущего года, жители Тюменской области могут сменить страховую медицинскую организацию. Именно страховая медицинская организация, по словам члена Совета по медицинскому страхованию ВСС Надежды Гришиной, выступает объективным арбитром, осуществляющим независимый контроль качества медицинской помощи, предоставляя интересы пациента, когда его права нарушают.

"Задача страховой компании - и проконсультировать пациента по самым разнообразным вопросам ОМС, и оперативно оказать помощь при возникновении проблем с получением медпомощи, - отметила она. - А в случае нарушении прав, некачественного оказания медицинской помощи страховые медицинские организации выступают на стороне пациента, предоставляя его интересы в решении конфликта в досудебном и судебном порядках".

По данным Всероссийского союза страховщиков, в 2023 году во все страховые медицинские организации страны поступило более 10 млн обращений пациентов по вопросам организации медицинской помощи, и по всем из них пациентам было оказано содействие.

Эксперты ОМС уточняют, что есть ряд исключений, которые позволяют пациенту произвести замену полиса чаще одного раза за год. Среди них: смена региона проживания, прекращение действия договора по причине ликвидации СМО.

Реестр компаний можно увидеть на официальном сайте территориального фонда ОМС региона. Здесь приводятся название организации, её фактический и юридический адрес, имя руководителя, контактные данные, дата выдачи лицензии. Далее важно собрать информацию о работе СМО. "При выборе важно изучить отзывы застрахованных в этой СМО, которые размещаются в интернете, обратить внимание на ее сайт и его обновления, на возможности оперативной связи с СМО", - рекомендует советник генерального директора страховой медицинской организации "Капитал МС" Михаил Пушков.

После выбора СМО необходимо подать заявление о смене СМО. Заявление можно подать, непосредственно обратившись лично (либо через своего представителя) в страховую медицинскую организацию или оформить его на портале "Госуслуги".

"Если вы обращаетесь непосредственно в страховую медицинскую организацию с заявлением, то вам нужно предоставить паспорт или свидетельство о рождении (для граждан моложе 14 лет), а также СНИЛС (страховое свидетельство). Как правило, к заявлению должны быть предоставлены оригиналы этих документов. Застрахованные лица младше 18 лет должны посетить страховую медицинскую организацию для подачи заявления в сопровождении своего представителя по закону", - пояснил Михаил Пушков.