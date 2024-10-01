Интерактивные познавательные площадки будут работать для тюменцев в "Ночь искусств"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Интерактивные познавательные площадки будут работать в ДНК "Строитель" в рамках акции "Всероссийская ночь искусств" 4 ноября, сообщает пресс-служба департамента культуры Тюменской области.

С 19 часов до 21 часа жителей областной столицы ждут интеллектуальная игра "Вокруг света", концерт-импровизация "Музыка народная", творческая встреча "Скрытый смысл народных сказок", мастер-классы по изготовлению национальных оберегов "Мастеровая обережная".

Также гости акции смогут посетить выставку культуры и быта Тюменской области "Сибирские узоры". Тюменцы познакомятся с русской, казахской культурой и культурой коренных народов Севера, предметами быта, национальными куклами, головными уборами, старинными костюмами, изделиями мастеров.