  • 25 октября 202425.10.2024пятница
  • USD96,7402
    EUR104,5139
  • В Тюмени 4..6 С 1 м/с ветер юго-западный

Интерактивные познавательные площадки будут работать для тюменцев в "Ночь искусств"

Общество, 17:32 25 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Интерактивные познавательные площадки будут работать в ДНК "Строитель" в рамках акции "Всероссийская ночь искусств" 4 ноября, сообщает пресс-служба департамента культуры Тюменской области.

С 19 часов до 21 часа жителей областной столицы ждут интеллектуальная игра "Вокруг света", концерт-импровизация "Музыка народная", творческая встреча "Скрытый смысл народных сказок", мастер-классы по изготовлению национальных оберегов "Мастеровая обережная".

Также гости акции смогут посетить выставку культуры и быта Тюменской области "Сибирские узоры". Тюменцы познакомятся с русской, казахской культурой и культурой коренных народов Севера, предметами быта, национальными куклами, головными уборами, старинными костюмами, изделиями мастеров.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Ночь искусств

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:38 25.10.2024Время реагирования на пожары сократили в Тюменской авиабазе
19:29 25.10.2024В Тюменской области на выходные организовали рейды по выявлению пьяных водителей
19:17 25.10.2024Тюменцы проехали на самокатах почти 5 млн километров за сезон
18:38 25.10.2024Лучшие практики представят гражданские активисты на форуме УФО