Продукты, которые провоцируют головную боль назвал токсиколог из Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Продукты, которые провоцируют головную боль назвал токсиколог из Тюмени. В первую очередь такая реакция организма происходит из-за содержания элементов, которые приводят к сужению или расширению сосудов в голове.

"Одни продукты могут вызывать воспаление в организме, то может привести к головной боли. Другие - к дегидратации организма, что также может вызвать головную боль. У некоторых людей может быть аллергия на определенные продукты, что также приводит к головной боли", – пояснил врач-токсиколог Михаил Кутушов.

Прежде всего это продукты с кофеином, алкоголь разной степени крепости, маринованные и ферментированные продукты. А также соленья, которые повышают артериальное давление, сыры, шоколад, цитрусовые, колбаса, консервы.

Если говорить предметно, то газировки вызывают боли в голове из-за высокого содержания кофеина и сахара. А соль приводит к дегидратации, жиры и консерванты также воздействуют на организм. Некоторые сыры также обладают схожим действием, например, чеддер и рокфор.

Если головная боль возникла, следует отдохнуть в темном и тихом месте. Это позволит организму снять напряжение и успокоиться. Также поможет холодный компресс. В профилактике подобных случаев также пьют много воды - 35 мл на 1 кг веса, или один стакан в час, помогают легкая физнагрузка, расслабляющие процедуры, холодные компрессы и медитация, приводит слова кандидата биологических наук и нейрофизиолога Юрия Корюкалова издание "Тюменская область сегодня".