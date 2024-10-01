Глава Тюмени встретился с многодетной семьей, чей дом попал под КРТ

| Фото: администрация города Тюмени | Фото: администрация города Тюмени

Глава Тюмени Максим Афанасьев встретился с многодетной жительницей города Марией Коркиной, дом которой попал под КРТ. На встрече присутствовал представитель застройщика. Беспокойство у семьи вызывала выкупная стоимость, рассказал глава муниципалитета в своем Телеграм-канале.

"На данный момент администрация города не провела официальную оценку имущества, а озвученная застройщиком сумма была рассчитана на основе его собственной оценки и касалась лишь той части имущества, право на которое было зарегистрировано в феврале. Позже Мария привела в порядок документы на собственность, что повлекло увеличение зарегистрированной площади. Оценка независимой специализированной компании, заказанная органом власти, всё ещё находится в процессе выполнения. Она будет готова только к 5 ноября", - привел данные Максим Афанасьев.

Он также подчеркнул, ситуация показала, что не все собственники до конца понимают процедуру выкупа. Для них подготовят официальные информационные письма, в которых подробно будет описана последовательность действий. Кроме того, с застройщиками проведут встречи, чтобы обсудить и выработать правила корректного общения с жителями, предоставления им достоверной информации об оценке имущества и процедуры ознакомления с документами.

"Если возникают вопросы, то специалисты департамента земельных отношений и градостроительства всегда открыты к общению и готовы проконсультировать стороны по всем спорным моментам", - уточнил глава Тюмени.

Отметим, вопрос о комплексном развитии территорий жилой застройки района улиц Транспортной – Невской – 9 Января был озвучен на прямой линии губернатора Тюменской области Александра Моора. Глава региона поручил властям областного центра разобраться с ситуацией.