Гала-концерт фестиваля украинского народного творчества собрал в Тюмени более 300 артистов

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Более 300 артистов выступят на гала-концерте X Межрегионального открытого фестиваля украинского народного творчества "Святкова круговерть", который стартовал в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова 26 октября. Событие проходит в рамках Дней украинской культуры в Тюменской области.

Основное действо прошло в амфитеатре музея. На входе организовали выставку декоративно-прикладного творчества, на которой умельцы представили изделия с вышивкой, глиняные фигурки и посуду, кукол из ткани.

"Если перевести название на русский язык, то это означает "праздничный круговорот". Это история о том, как все вместе мы закружимся в настоящем празднике талантов из разных городов и республик. Сегодня у нас более трехсот артистов из Казахстана, Новосибирска, Сургута, Москвы и, конечно же, наши земляки. Все вместе мы будем петь, танцевать и радоваться искусству. Культура объединяет — это не просто слова, она стирает границы", — сказала исполняющий обязанности директора департамента культуры Тюменской области Анна Кривоносова.

Фестивалю в 2024 г. исполнилось десять лет. Его автором является ведущий специалист Центра национальных культур и народного творчества ДНК "Строитель", председатель областной общественной организации "Украинцы Тюменской области" Елена Скрипник. Организовали событие на средства субсидии комитета по делам национальностей Тюменской области и поддержку мецената. Заранее было разослано по всей России положение о проведении события, коллективы, пожелавшие выступить в Тюмени, прислали свои заявки.

"К нам приехали очень много коллективов, все талантливые, сильные. Мы уже как одна семья. За десять лет фестиваль стал масштабнее. Мы несем частичку культуры советской Украины, предаем ее детям, внукам, знакомим с культурным наследием страны. Наше мероприятие входит в программу Дней украинской культуры, которые стартовали в октябре, а завершатся 19 декабря", — подчеркнула Елена Скрипник.

Руководитель детского образцового инструментального ансамбля гармонистов "Хуторок" Юрий Бакай приехал на гала-концерт из Республики Казахстан. Гость задавал праздничную атмосферу перед началом, играя на своей гармони. Дома у Юрия Бакая целая коллекция инструментов — около 140. Гармони уникальны, убежден музыкант.

"У любого инструмента есть душа, своя изюминка. Все гармони звучат по-разному, хотя у них одинаковая тональность, но тембр окраски и звук совсем другой. Почему выбрал именно эту? Она красивая, у нее замечательное звучание, ее тональность подходит для того, чтобы петь под нее. Сегодня буду исполнять наигрыши. У вас, в Тюменской области, я уже в четвертый раз. Мы все как дружная семья, очень ждали это событие, даже созванивались друг с другом по этому поводу. Приезжаю, как к себе домой. Нас очень хорошо встречают здесь", — поделился участник из Казахстана.

Фестиваль "Святкова круговерть" важен, потому что на нем демонстрируется ценность культуры, традиций всех народов, населяющих страну и регион, отметил заместитель председателя Комитета по делам национальностей Тюменской области Роман Малыгин. Он напомнил, как многие десятилетия назад, тюменский Север ехали осваивать люди разных национальностей: и русские, и украинцы, и татары, и башкиры. Благодаря их общему труду регион занимает верхние строчки рейтингов, сказал Роман Малыгин.

На сцене состоялась и церемония награждения. Руководителей ансамблей и клубных формирований, преподавателей, председателей общественных организаций отметили благодарственными письмами и почетными грамотами.

Инна Пахомова