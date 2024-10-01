На пожаре в Вагайском районе погиб человек

| Фото: ГУ МЧС по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

Сообщение о пожаре в жилом доме в с. Ашлык Вагайского района поступило в экстренные службы в четвертом часу ночи 27 октября. На момент прибытия пожарных наблюдалось горение кровли по всей площади.

"Прибывшие на место вызова огнеборцы ликвидировали возгорание на площади 48 квадратных метров. К сожалению, на пожаре погиб один человек", — сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.

Предварительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.