Семьи Армизонского района приняли участие в фестивале "Родные-любимые"
Общество, 16:01 27 октября 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия
Семейный фестиваль "Родные-любимые" прошел в Армизонском районе 27 октября. Участие в мероприятии от местного отделения "Движение первых" приняли одиннадцать семей.
Для жителей района подготовили интерактивные конкурсы и мастер-классы для детей и для взрослых.
Событие прошло в рамках Года семьи, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области. Аналогичное мероприятие планируют провести к Новому году.
Накануне семейный фестиваль "Родные-любимые" состоялся в Тюмени.