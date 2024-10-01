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Семьи Армизонского района приняли участие в фестивале "Родные-любимые"

Общество, 16:01 27 октября 2024

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Семейный фестиваль "Родные-любимые" прошел в Армизонском районе 27 октября. Участие в мероприятии от местного отделения "Движение первых" приняли одиннадцать семей.

Для жителей района подготовили интерактивные конкурсы и мастер-классы для детей и для взрослых.

Событие прошло в рамках Года семьи, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области. Аналогичное мероприятие планируют провести к Новому году.

Накануне семейный фестиваль "Родные-любимые" состоялся в Тюмени.

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# Год семьи

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