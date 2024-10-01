Тюменские студенты-медики стали победителями олимпиады "Оперативная хирургия органов малого таза"

| Фото: vk.com/new_tyumsmu | Фото: vk.com/new_tyumsmu

Хирургический клуб SSC/MED Тюменского медицинского университета занял первое место по итогам IV Всероссийской олимпиады с международным участием "Оперативная хирургия органов малого таза" в Тюмени. Всего 12 команд со всей страны принимали в ней участие.

Второе место у Рязанского медуниверситета. Третьими стали студенты Белгородского университета.

Олимпиада, участниками которой стали более 160 студентов, проходила два дня и включала пять блоков: интерактивный стол "Пирогов", "Акушерство и гинекология", "Урология", "Колопроктология", "Травматология и ортопедия".

Команда SSC/MED Тюменского медицинского университета признана лучшей в этапах "Теория в акушерстве и гинекологии", "Аугментационная цистопластика", "Лапароскопическая резекция почки". Второе место - "Теория в травматологии и ортопедии", "Колоанальный анастомоз", "Кишечный эндометриоз". Третье - интерактивный стол "Пирогов", "Накостный остеосинтез", "Оперативная лапароскопия в гинекологии", сообщает центра студенческой и молодежной науки ТМУ.