Турнир по армрестлингу среди профессионалов проведут в Тюмени

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области (архив) | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области (архив)

Турнир по армрестлингу среди профессионалов "ArmKing #5 Правша" проведут в спортивном клубе Neft`Crossfit 9 ноября. Призовой фонд составляет 110 тыс. рублей, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

За звание сильнейшего в турнире в качестве участника приглашает побороться ассоциация армрестлеров Armking. Открытие запланировано на 9 часов.

Победителю среди юниоров вручат четыре тысячи рублей, среди мужчин - пять тысяч рублей. За победу в абсолютной весовой категории - пять тысяч рублей. Призеров также наградят медалями и ценными призами.

Подробности можно найти в группе соревнования по ссылке.

Возрастное ограничение: 16+.