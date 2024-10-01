Сквер Добровольцев открыли на Московском тракте в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сквер Добровольцев открыли на Московском тракте, 163 в Тюмени 28 октября. На месте пустыря возникло новое общественное пространство с функциональными зонами для жителей всех возрастов.

Участие в открытии приняли глава Тюмени Максим Афанасьев и заместитель председателя Тюменской городской думы Дмитрий Осипов.

Представители власти поздравили местных жителей со сквером, высадили крупномерные саженцы яблонь, рябин, лип с закрытой корневой системой.

Идея создать сквер на территории площадью более одного гектара появилась несколько лет назад, подчеркнул глава Тюмени Максим Афанасьев.

Ранее жители округа, микрорайона активно принимали участие в голосовании за выбор территории. В 2023 году они определялись с архитектурным обликом объекта.

"Приятно видеть счастливые лица, которые поверили в себя, власти. Вызывает большое уважение то, что скверу дали название "Сквер Добровольцев". Было около 20 вариантов. Жители в очередной раз сделали правильный выбор. Добровольцы — это те люди, которые от всего сердца хотят помочь, сделать добро, ничего ожидая взамен. Это пример не только патриотизма, но и человечности", — сказал Максим Афанасьев.

Работу по формированию сквера начал заместитель председателя Тюменской городской думы Дмитрий Осипов. Раньше здесь был пустырь с небольшими детскими, волейбольными площадками и вольером для собак.

Сейчас место преобразилось: появилось современное игровое оборудование, скейт-рампа, качели-скамейки, круговая беговая дорожка. Ребята не могут оторваться от скульптурного конструктора.

Эту территорию в ходе рейтингового голосования по отбору мест для благоустройства поддержали более 15 тыс. горожан. Самая высокая цифра из всех представленных проектов говорит о важности и значимости этой территории, подчеркнул Дмитрий Осипов.

"Открытие данного сквера — яркий итог восьмилетней работы, которую мы сделали с большим количеством заинтересованных лиц. Это большая инициативная группа жителей микрорайонов, управа Калининского округа и подрядная организация, руководство города, которое бережно относилось к этому непростому проекту. Пришлось решать комплекс разных вопросов, связанных с землей, подготовкой концепции. Да и сама реализация складывалась не просто: территория находится внутри сложившегося микрорайона. Было важно сделать объект, который с одной стороны будет отвечать интересам всех местных жителей, с другой — станет разноплановой площадкой для тех, кто приехал сюда просто погулять", — убежден Дмитрий Осипов.

Он добавил, что поначалу казалось, что невозможно объединить пожелания молодежи, владельцев собак, волейбольной команды, которая ранее создала себе здесь площадку, чтобы всем было комфортно. Но благодаря команде профессионалов и тюменцев, заинтересованных в том, чтобы найти компромиссные решения, все удалось, заверил заместитель председателя Тюменской городской думы.

На открытие пришли представители разных добровольческих объединений города. Они провели флешмоб, в ходе которого выстроились в цвета флага Российской Федерации.

С инициативой назвать благоустроенную территорию сквером Добровольцев выступили активисты регионального отделения "Молодой гвардии Единой России", жители Тюмени поддержали это название.

"Название не случайно. Вклад добровольческого движения Тюмени огромен. Сначала они активно включились в борьбу с коронавирусной инфекцией, затем начали помогать участникам специальной военной операции. Из Тюменской области в Донбасс отправились первые волонтеры с Урала. Хотим, чтобы добровольцы наполняли сквер событиями, проводили здесь различные мероприятия и вдохновляли жителей своим примером", — отметил депутат Тюменской городской думы, федеральный координатор "Молодой гвардии Единой России" по Уральскому федеральному округу Владимир Сбитнев.

Инна Пахомова