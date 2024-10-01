Четыре человека погибли в ДТП с автобусами на дорогах Тюменской области с начала года

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

168 аварий с участием автобусов произошло в Тюменской области с начала 2024 года. Погибли четыре человека. Об этом сообщил начальник региональной Госавтоинспекции Андрей Миллер на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" 29 октября.

По его словам, в авариях с общественным транспортом были травмированы 209 человек. Прирост таких аварий составил 10 %, при этом увеличилось число погибших, а пострадавших в ДТП с автобусами стало меньше.

"Большинство случаев в этих происшествиях связано с падением в салоне транспортного средства, - подчеркнул Андрей Миллер. – Этот вид происшествий очень трудно поддаётся профилактике".

Николай Ступников