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Прокуратура проведет проверку по факту падения башенного крана в Тобольске

Происшествия, 19:15 29 октября 2024

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Проверку по факту падения башенного крана в Тобольске проведет тюменская прокуратура. Тобольский межрайонный прокурор Андрей Сажин выехал на место происшествия.

К проверке привлекут также специалистов Главного управления строительства Тюменской области, Государственной инспекции труда региона и Северо-Уральского управления Ростехнадзора.

Кроме того, взяты на контроль ход и результаты проводимой по данному факту следственными органами процессуальной проверки, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. По итогам будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Напомним, что башенный кран использовался при строительстве жилого комплекса. Пострадавших нет.

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# прокуратура , Тобольск

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