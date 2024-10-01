Прокуратура проведет проверку по факту падения башенного крана в Тобольске
Происшествия, 19:15 29 октября 2024
| Фото: прокуратура Тюменской области
Проверку по факту падения башенного крана в Тобольске проведет тюменская прокуратура. Тобольский межрайонный прокурор Андрей Сажин выехал на место происшествия.
К проверке привлекут также специалистов Главного управления строительства Тюменской области, Государственной инспекции труда региона и Северо-Уральского управления Ростехнадзора.
Кроме того, взяты на контроль ход и результаты проводимой по данному факту следственными органами процессуальной проверки, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. По итогам будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.
Напомним, что башенный кран использовался при строительстве жилого комплекса. Пострадавших нет.