Александр Моор напомнил о важности сохранения исторической правды о репрессированных тюменцах

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жертв политических репрессий вспоминают в России 30 октября.

"Этот день напоминает о трагических страницах истории, когда миллионы людей стали жертвами несправедливых и ложных обвинений. По политическим или религиозным мотивам они были вынуждены провести долгие годы в тюрьмах и лагерях, подверглись депортации и раскулачиванию,

а многие были расстреляны. Репрессии затронули судьбы и многих наших земляков", - отметил губернатор Тюменской области Александр Моор, обращаясь к жителям региона.

Он добавил, что эта дата подчеркивает важность сохранения правды не только о радостных моментах, но и горьких событиях.

"Наша задача - помнить уроки истории и передавать их следующим поколениям", - почеркнул глава субъекта.