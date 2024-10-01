Александр Моор напомнил о важности сохранения исторической правды о репрессированных тюменцах
Жертв политических репрессий вспоминают в России 30 октября.
"Этот день напоминает о трагических страницах истории, когда миллионы людей стали жертвами несправедливых и ложных обвинений. По политическим или религиозным мотивам они были вынуждены провести долгие годы в тюрьмах и лагерях, подверглись депортации и раскулачиванию,
а многие были расстреляны. Репрессии затронули судьбы и многих наших земляков", - отметил губернатор Тюменской области Александр Моор, обращаясь к жителям региона.
Он добавил, что эта дата подчеркивает важность сохранения правды не только о радостных моментах, но и горьких событиях.
"Наша задача - помнить уроки истории и передавать их следующим поколениям", - почеркнул глава субъекта.