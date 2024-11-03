На бесплатных мастер-классах тюменцев научат управлять дронами и оказывать первую помощь

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив)

Серию бесплатных мастер-классов по основным направлениям подготовки для всех желающих запускает тюменский филиал Центра военно-спортивной подготовки "ВОИН". Они стартуют во второй декаде ноября.

Занятия по огневой, тактической подготовке, тактической медицине, основам управления беспилотными летательными аппаратами будут проводить инструкторы Центра "ВОИН". Также планируется организация блока мастер-классов по туризму и дополнительным дисциплинам.

"Будут проводиться мастер-классы как базового уровня, так и связанные с углубленным изучением дисциплин. В отличие от привычных образовательных программ, это будет именно блок первоначальных знаний, навыков, которые мы можем дать для молодежи, взрослых, ребят, которые заинтересованы в работе Центра "ВОИН", — сказал руководитель отдела по учебной работе Евгений Утюгов.

К участию допускаются граждане РФ в возрасте от 12 лет. Мастер-классы будут проходить на базе тюменского филиала: Ялуторовский тракт, 11-й км, 3, ст. 2/1.

Инна Пахомова