49 фальшивых банкнот выявили в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

49 фальшивых банкнот изъяли из оборота на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов за девять месяцев 2024 года. Это на 14% больше, чем в 2023 году, сообщает пресс-служба Банка России.

"Уровень фальшивомонетничества в Тюменской области остается низким. Но тем не менее при расчетах наличными, особенно в небольших магазинах и на рынках, где отсутствуют специальные приборы для проверки подлинности банкнот, советую проверять не менее трех защитных признаков. Это водяной знак, защитная нить и повышенный рельеф", – сказала заместитель управляющего Отделением Банка России по Тюменской области Ольга Патрактинова.

Чаще всего фальшивомонетчики подделывали банкноты номиналом в 5 тыс. рублей – почти 60% всех подделок. На втором месте - 1 тыс. рублей – свыше 30% от общего количества. Также обнаружены две поддельные банкноты в 2 тыс. Больше всего фальшивок выявили на юге Тюменской области – 26 штук, в Югре изъяли 17 штук, на Ямале – шесть штук.

С информацией о признаках подлинности можно ознакомиться на сайте регулятора или в мобильном приложении "Банкноты Банка России". Там же можно найти описание, внешний вид и защитные признаки обновленных банкнот номиналом 100 и 5 тыс. рублей, которые уже появились в тюменском регионе.