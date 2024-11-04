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Ишимцев приглашают на Чемпионат по собиранию пазлов

Общество, 10:02 04 ноября 2024

проект "Создавая будущее" | Фото: проект "Создавая будущее"

Чемпионат по собиранию пазлов проведут в Ишиме (пл. Привокзальная, 17, Дворец культуры) 9 ноября.

Организатор - проект "Создавая будущее" - приглашает команды из трех человек: мама, папа и ребенок в возрасте от 5 до 10 лет.

Семья, которая первой в своей возрастной группе соберет пазл, станет победителем, затем определят призеров, занявших второе и третье места. Участники, не успевшие собрать пазл, смогут закончить работу дома, ведь пазл остается им в подарок.

"Это наш юбилейный, уже пятый чемпионат, в Ишиме. В честь этого мы приготовили дополнительные сюрпризы для наших участников" - поделилась руководитель семейного проекта "Создавая будущее" Елена Кашкарова.

В рамках чемпионата пройдут творческие мастер-классы, будут работать детский книжный обменник и благотворительная экологическая акция "Добрая крышечка".

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# Ишим , пазлы

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