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На трассе Екатеринбург - Тюмень временно ограничат движение 31 октября

Общество, 17:10 30 октября 2024

ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Временное ограничение движения введут на трассе Екатеринбург - Тюмень в Тюменском районе 31 октября.

Мера позволит оперативно реконструировать переход воздушной линии электропередачи 10 кВ через федеральную дорогу, сообщает тюменская пресс-служба "Россети".

Госавтоинспекция перекроет автодорогу на 297 км возле остановки "Поворот на село Успенка". Движение транспорта приостановят на 15 минут в период с 13, 14 и 15 часов. За это время энергетики заменят линейную арматуру и и смонтитруют 85 м самонесущего изолированного провода с увеличенным до 95 кв. мм сечением.

Таким образом повысится надежность электроснабжения домов в Тюменском районе, запитанных от двухкилометрового участка ЛЭП, который проходит от высоковольтной подстанции "Перевалово".

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# ограничение движение , трасса

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