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В Тюменской области с ноября стартуют ярмарки вакансий

Общество, 14:07 31 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ярмарки вакансий стартуют Тюменской области с 1 ноября. Они пройдут в отделениях кадрового центра "Работа России", сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

1 ноября жителей ждут в Увате, 5 ноября - в Ялуторовске, а 21 числа - в Тюмени. Также состоятся ярмарки учебных мест. 12 ноября их организуют в Ялуторовске, 15 ноября - в с. Абатское, 18 - 22 ноября - Ишиме (в формате онлайн), 20 ноября - в с. Бердюжье, а 22 ноября - в р.п. Голышманово.

Ярмарки вакансий рабочих мест для трудоустройства граждан, имеющих инвалидность, пройдут 14 ноября в Тюмени и п. Новоселезнево Казанского района, 21 ноября - в с. Нижняя Тавда, 28 ноября - в Ишиме, а 29 ноября - в Заводоуковске.

За дополнительной информацией можно обратиться в отделения кадрового центра "Работа России" по месту проживания.

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# кадровый центр , работа , ярмарка вакансий

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