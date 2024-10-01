В Тюменской области с ноября стартуют ярмарки вакансий

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ярмарки вакансий стартуют Тюменской области с 1 ноября. Они пройдут в отделениях кадрового центра "Работа России", сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

1 ноября жителей ждут в Увате, 5 ноября - в Ялуторовске, а 21 числа - в Тюмени. Также состоятся ярмарки учебных мест. 12 ноября их организуют в Ялуторовске, 15 ноября - в с. Абатское, 18 - 22 ноября - Ишиме (в формате онлайн), 20 ноября - в с. Бердюжье, а 22 ноября - в р.п. Голышманово.

Ярмарки вакансий рабочих мест для трудоустройства граждан, имеющих инвалидность, пройдут 14 ноября в Тюмени и п. Новоселезнево Казанского района, 21 ноября - в с. Нижняя Тавда, 28 ноября - в Ишиме, а 29 ноября - в Заводоуковске.

За дополнительной информацией можно обратиться в отделения кадрового центра "Работа России" по месту проживания.