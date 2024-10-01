Три иномарки столкнулись на Старотобольском тракте в Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Три иномарки Nissan, Geely и Mitsubishi столкнулись на 3 км Старотобольского тракта в Тюмени 31 октября.

По предварительным данным, водитель Nissan потерял управление и по касательной задел автомобиль Mitsubishi, затем продолжил движение и въехал в заднюю часть Geely. Возможно, 41-летнему водителю Nissan стало плохо за рулем, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Как рассказал водитель китайского авто, он вышел из машины, подошел к водителю Nissan, тот находился без сознания, голова лежала на руле. Он заглушил автомобиль пострадавшего и вызвал скорую помощь. Обстоятельства ДТП выясняются.