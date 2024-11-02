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Первенство Тюмени по теннису соберет более 150 спортсменов

Спорт, 08:27 02 ноября 2024

Федерация тенниса Тюменской области | Фото: Федерация тенниса Тюменской области

Первенство Тюмени по теннису пройдет на кортах Теннисного центра (ул. Николая Федорова, 8) с 5 по 9 ноября и с 11 по 15 ноября. В турнирах примут участие более 150 спортсменов, сообщили в городском департаменте по спорту и молодежной политике.

В первую соревновательную неделю на корт выйдут юноши и девушки в возрасте 9-10 лет и до 15 лет. Во вторую неделю за звание лидера сразятся юноши и девушки до 13 лет и девушки до 17 лет. Участники, занявшие призовые места в каждой возрастной группе, получат медали и дипломы соответствующих степеней.

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# первенство Тюмени , теннис

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