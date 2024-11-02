Первенство Тюмени по теннису соберет более 150 спортсменов

| Фото: Федерация тенниса Тюменской области | Фото: Федерация тенниса Тюменской области

Первенство Тюмени по теннису пройдет на кортах Теннисного центра (ул. Николая Федорова, 8) с 5 по 9 ноября и с 11 по 15 ноября. В турнирах примут участие более 150 спортсменов, сообщили в городском департаменте по спорту и молодежной политике.

В первую соревновательную неделю на корт выйдут юноши и девушки в возрасте 9-10 лет и до 15 лет. Во вторую неделю за звание лидера сразятся юноши и девушки до 13 лет и девушки до 17 лет. Участники, занявшие призовые места в каждой возрастной группе, получат медали и дипломы соответствующих степеней.