В аграрном университете открыли новую учебную аудиторию инновационных технологий в животноводстве

| Фото: ГАУ Северного Зауралья | Фото: ГАУ Северного Зауралья

Учебную аудиторию инновационных технологий в животноводстве открыли в аграрном университете в Тюмени. Это подарок к юбилею от партнера вуза – ООО "Эвика-Агро", одного из крупнейших в регионе производителей молока и новатора в геномной селекции крупнорогатого скота, сообщает пресс-служба вуза.

Почетными гостями мероприятия стали заместитель губернатора Тюменской области, директор регионального департамента АПК Владимир Чейметов, глава Исетского района Николай Теньковский и генеральный директор предприятия Сергей Кривич.

Для ученых университета и специалистов предприятия такое сотрудничество представляет обоюдный интерес. К примеру, общими темами для перспективных совместных исследований могут стать обеспечение биологической безопасности предприятия и разработка способов производства побочной продукции. Также содержательные лекции по инновационным разработкам в молочном скотоводстве, мастер-классы по составлению рационов и генетическим исследованиям и многое другое. Кроме того, работники предприятий АПК региона могут повышать свою квалификацию на базе ГАУ Северного Зауралья по двум направлениям: биологическая безопасность сельскохозяйственных животных и методы повышения продуктивности стада.

"ООО "Эвика-Агро" – наш давний и надежный партнер, – подчеркнула ректор университета Елена Бойко. – Многие технологии, которые мы внедряли в свое время, были апробированы именно там".

Напомним, это уже третья аудитория, открытая в вузе с начала учебного года предприятиями-партнерами.