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В Тюменской области скульптор создает десятиметровую рыбу-кит

Общество, 12:31 01 ноября 2024

фото "Единая Россия"

Упоровский скульптор Дмитрий Маколкин работает над созданием Чудо-юдо рыбы кит из сказки Петра Ершова "Конек-горбунок".

Она, по задумке автора, будет изготовлена из арт-бетона, длина составит десять метров, а ширина три метра, хвост должен подниматься на пять метров, что придаст фигуре объем.

"На ее спине расположатся металлические домики, мельница, церквушка, фигурки людей и животных — целый сказочный мир, - рассказал Дмитрий Маколкин. - Рассмотреть композицию сверху во всех деталях можно будет с пандуса, а у подножья предлагаю сделать барельеф по сюжету произведения".

С проектом ознакомился первый заместитель председателя Тюменской областной думы, координатор регионального проекта "Единой России" "Путешествие в сказку Петра Ершова "Конек-горбунок" Андрей Артюхов, сообщает пресс-служба партии.

"Жители региона знакомы с творчеством Дмитрия Маколкина: на въезде в село Абатское установлен девятитонный мамонт, в Заводоуковске есть несколько скульптур, среди которых памятники купцу Василию Колмакову, авиаконструктору Александру Москалеву. В Упорово установлена работа скульптора, посвященная произведению Ершова, это фигура Конька-горбунка у дворца культуры", - отметил Андрей Артюхов.

Он вручил художнику на память альбом "Мир сказки П.П.Ершова "Конек-горбунок". Декоративно-прикладное и народное искусство", изданный в рамках регионального проекта "Единой России".

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# Андрей Артюхов , скульптор

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