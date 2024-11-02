Тюменский филармонический оркестр даст концерт в Санкт-Петербурге
Общество, 09:40 02 ноября 2024
| Фото: ТКТО (архив)
Тюменский филармонический оркестр выступит в зале Мариинского театра 5 ноября в 19 часов. Концерт посвящен 95-летию Александры Пахмутовой, сообщает Тюменская филармония.
Прозвучат сочинения Александры Пахмутовой "Русская сюита", Концерт для трубы с оркестром и Увертюра "Юность". Премьерным станет исполнение Концерта-поэмы "Отзвуки" для фортепиано с оркестром на темы Александры Пахмутовой композитора Игоря Холопова.
Художественный руководитель и главный дирижёр – Юрий Медяник. Солисты - Александр Гиндин (фортепиано), Кирилл Солдатов (труба).