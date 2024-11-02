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Тюменский филармонический оркестр даст концерт в Санкт-Петербурге

Общество, 09:40 02 ноября 2024

ТКТО (архив) | Фото: ТКТО (архив)

Тюменский филармонический оркестр выступит в зале Мариинского театра 5 ноября в 19 часов. Концерт посвящен 95-летию Александры Пахмутовой, сообщает Тюменская филармония.

Прозвучат сочинения Александры Пахмутовой "Русская сюита", Концерт для трубы с оркестром и Увертюра "Юность". Премьерным станет исполнение Концерта-поэмы "Отзвуки" для фортепиано с оркестром на темы Александры Пахмутовой композитора Игоря Холопова.

Художественный руководитель и главный дирижёр – Юрий Медяник. Солисты - Александр Гиндин (фортепиано), Кирилл Солдатов (труба).

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# Тюменский филармонический оркестр

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