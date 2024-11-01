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В Тобольске открыли центр общения старшего поколения 

Общество, 16:45 01 ноября 2024

тг-канал Петра Вагина | Фото: тг-канал Петра Вагина

Центр общения старшего поколения Фонда пенсионного и социального страхования РФ в Тюменской области открыли в Тобольске. Его главная цель — обеспечить интересный и активный досуг для пожилых людей, создать атмосферу заботы и внимания, поддержать их жизненный тонус и стремление к саморазвитию.

"Уверен, что наш центр станет стимулом для расширения круга общения и откроет новые возможности для обучения. Здесь мы начинаем реализовывать новые направления - обучение компьютерной и финансовой грамотности", - написал в своем Telegram-канале глава города Петр Вагин.

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# пенсионеры , Петр Вагин , Тобольск

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