В Тобольске открыли центр общения старшего поколения

| Фото: тг-канал Петра Вагина | Фото: тг-канал Петра Вагина

Центр общения старшего поколения Фонда пенсионного и социального страхования РФ в Тюменской области открыли в Тобольске. Его главная цель — обеспечить интересный и активный досуг для пожилых людей, создать атмосферу заботы и внимания, поддержать их жизненный тонус и стремление к саморазвитию.

"Уверен, что наш центр станет стимулом для расширения круга общения и откроет новые возможности для обучения. Здесь мы начинаем реализовывать новые направления - обучение компьютерной и финансовой грамотности", - написал в своем Telegram-канале глава города Петр Вагин.