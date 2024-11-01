В Тобольске открыли центр общения старшего поколения
Общество, 16:45 01 ноября 2024
| Фото: тг-канал Петра Вагина
Центр общения старшего поколения Фонда пенсионного и социального страхования РФ в Тюменской области открыли в Тобольске. Его главная цель — обеспечить интересный и активный досуг для пожилых людей, создать атмосферу заботы и внимания, поддержать их жизненный тонус и стремление к саморазвитию.
"Уверен, что наш центр станет стимулом для расширения круга общения и откроет новые возможности для обучения. Здесь мы начинаем реализовывать новые направления - обучение компьютерной и финансовой грамотности", - написал в своем Telegram-канале глава города Петр Вагин.