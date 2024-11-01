На участке трассы Тюмень - Ханты-Мансийск на время закроют движение

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Движение транспорта по автодороге Тюмень - Ханты-Мансийск, на участке с 244 -го по 253-й км, будет закрыто с 21 часа 1 ноября до 7 часов 2 ноября.

Это, как сообщает региональная Госавтоинспекция, связано с перевозкой крупногабаритного груза.

Объехать можно через Тобольск по улично-дорожной сети: проспекты Дзираева, Менделеева, улицы Семена Ремезова, Защитинская, Уватский тракт.