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На участке трассы Тюмень - Ханты-Мансийск на время закроют движение

Общество, 17:42 01 ноября 2024

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Движение транспорта по автодороге Тюмень - Ханты-Мансийск, на участке с 244 -го по 253-й км, будет закрыто с 21 часа 1 ноября до 7 часов 2 ноября.

Это, как сообщает региональная Госавтоинспекция, связано с перевозкой крупногабаритного груза.

Объехать можно через Тобольск по улично-дорожной сети: проспекты Дзираева, Менделеева, улицы Семена Ремезова, Защитинская, Уватский тракт.

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# дорожное движение , трасса Тюмень - Ханты-Мансийск

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